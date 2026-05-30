Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Джеррард отреагировал на увольнение Слота из Ливерпуля
Англия
30 мая 2026, 18:48 | Обновлено 30 мая 2026, 18:57
1064
0

Легендарный Джеррард отреагировал на увольнение Слота из Ливерпуля

Стивена не удивило решение руководства

30 мая 2026, 18:48 | Обновлено 30 мая 2026, 18:57
1064
0
Легендарный Джеррард отреагировал на увольнение Слота из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный английский экс-футболист, а ныне безработный тренер Стивен Джеррард отреагировал на увольнение нидерландского главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота:

«Я не удивлен. Мне жаль Арне Слота, потому что в свой первый год он проделал невероятную работу. Взять бразды правления после Юргена Клоппа – это была сложная задача, но он справился с ней безупречно».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии. Коллектив сумел квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

По теме:
Увольнение Слота неоправданно. Ему должны были дать еще хотя бы полгода
Кандидат №1. Назван клуб, который может возглавить Слот после Ливерпуля
Ливерпуль ищет тренера. Есть три варианта, два – неожиданные
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот Стивен Джеррард
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 30 мая 2026, 14:53 54
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026
Олейникова проиграла 22-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос 2026

Александра достойно отыграла против Шнайдер в 1/16 финала, едва не взяв первый сет

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
ВИДЕО. Ошибка в центре. Хаверц забил ПСЖ в финале Лиги чемпионов на 6-й мин
Футбол | 30.05.2026, 19:12
ВИДЕО. Ошибка в центре. Хаверц забил ПСЖ в финале Лиги чемпионов на 6-й мин
ВИДЕО. Ошибка в центре. Хаверц забил ПСЖ в финале Лиги чемпионов на 6-й мин
Усику официально запретили провести крупный бой
Бокс | 30.05.2026, 08:57
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 3
Бокс
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем