Легендарный Джеррард отреагировал на увольнение Слота из Ливерпуля

Легендарный английский экс-футболист, а ныне безработный тренер Стивен Джеррард отреагировал на увольнение нидерландского главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота:

«Я не удивлен. Мне жаль Арне Слота, потому что в свой первый год он проделал невероятную работу. Взять бразды правления после Юргена Клоппа – это была сложная задача, но он справился с ней безупречно».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. За 2 сезона у руля команды специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед и 18 ничьих. Вместе с «Ливерпулем» тренер выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Ливерпуль» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 матчах чемпионата Англии. Коллектив сумел квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.