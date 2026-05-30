Прошлогодняя чемпионка Ролан Гаррос Коко Гауфф не сумела выйти в 1/8 финала

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела неожиданное поражение от экс-россиянки Анастасии Потаповой (WTA 30), которая сейчас представляет Австрию. Встреча завершилась за 2 часа и 39 минут.

Ролан Гарррос 2026. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Анастасия Потапова (Австрия) [28] – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6

Гауфф не сумела защитить трофей Ролан Гаррос – в прошлом году Коко переиграла в финале мейджора Арину Соболенко.