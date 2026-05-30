Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прошлогодняя чемпионка Ролан Гаррос Коко Гауфф не сумела выйти в 1/8 финала
30 мая 2026, 21:19 | Обновлено 30 мая 2026, 21:20
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде американка в трех сетах потерпела неожиданное поражение от экс-россиянки Анастасии Потаповой (WTA 30), которая сейчас представляет Австрию. Встреча завершилась за 2 часа и 39 минут.

Ролан Гарррос 2026. 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Анастасия Потапова (Австрия) [28] – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6

Гауфф не сумела защитить трофей Ролан Гаррос – в прошлом году Коко переиграла в финале мейджора Арину Соболенко.

Найгірший день цього Гарросу : Калінская виграла, Шнайдер у Олександри виграла, Соболенко у Касаткіної виграла, Потапова у Гофф (конкурентки Соболенко у половині) виграла, Осака витратила величезні зусилля на перемогу над Йовіч. За один день сітка до півфіналу для лукашистки практично відкрилась , бо Кіз не грунтовичка. Практично, бо японка ще не сказала останнє слово. Але після таких чорних днів, наступають світлі. І як раз завтра очікуватиме світлий день для тенісу.
День сьогодні точнісінько за Петрушевською: "Якщо розмова скінчилася погано, це не означає, що все погано. Все може бути ще гірше".
Ситуація у верхній половині сітки вкрай загрозлива. Нема кому зачищати те лайно, що там залишилося.
Щось занадто часто останнім часом Коко програє битву характерів - те, в чому вона ще декілька років тому була неперевершеною. Але ніякої битви й не було б, якби вона не здійснила помилку новачка - віддала всі сили, щоб зрівняти рахунок в другій партії, в якій безнадійно поступалась з двома брейками, замість того, щоб зберегти їх на фінальний сет і спокійно добити виснажену Потапову.
Дивовижна тактична безграмотність для такої вже мегадосвідченої чемпіонки. Кудись не туди розвивається "наступна Вільямс"... хоча про цей аванс всі вже почали забувати.
Поки що найкращий матч жіночого турніру цього Ролан Гаррос. Чекаю завтра такого ж Іги з Мартою
Настя молодець! Неймовірного прогресу досягнула після того як відмовилася від російського громадянства.   Ось що відмова від країни - агресора робить 😁
