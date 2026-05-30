Прошлогодняя чемпионка Ролан Гаррос Коко Гауфф не сумела выйти в 1/8 финала
Четвертая ракетка мира потерпела поражение от Анастасии Потаповой в третьем раунде слэма
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В третьем раунде американка в трех сетах потерпела неожиданное поражение от экс-россиянки Анастасии Потаповой (WTA 30), которая сейчас представляет Австрию. Встреча завершилась за 2 часа и 39 минут.
Ролан Гарррос 2026. 1/16 финала
Коко Гауфф (США) [4] – Анастасия Потапова (Австрия) [28] – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6
Гауфф не сумела защитить трофей Ролан Гаррос – в прошлом году Коко переиграла в финале мейджора Арину Соболенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Ситуація у верхній половині сітки вкрай загрозлива. Нема кому зачищати те лайно, що там залишилося.
Дивовижна тактична безграмотність для такої вже мегадосвідченої чемпіонки. Кудись не туди розвивається "наступна Вільямс"... хоча про цей аванс всі вже почали забувати.