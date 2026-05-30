Драма в Будапеште. Финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал перешел в овертайм

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал перешел в овертайм.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На 6-й минуте в составе канониров отличился Кай Хаверц, а на 65-й пенальти для парижан реализовал Усман Дембеле.

Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен обладатель трофея, то будут назначена серия пенальти.

ПСЖ и Арсенал проводят решающий поединок главного еврокубка 30 мая на Пушкаш Арена в Будапеште, столице Венгрии. Встреча стартовала в 19:00 по Киеву.

