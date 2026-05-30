ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
Александра не понимает, почему нельзя наказать сторонницу рашистов Шнайдер
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) резко раскритиковала свою «нейтральную» соперницу из россии Диану Шнайдер (WTA 23).
Спортсменка напомнила, что россиянка участвует в медийных мероприятиях на болотах, организованных государственными провоенными структурами, а также поддерживает российскую пропаганду в соцсетях. При этом Шнайдер публично не выражает своих взглядов на войну ее страны против Украины. По мнению Олейниковой, она не делает этого, потому что понимает, что в Европе будет негативная реакция.
«Если бы она высказала свое истинное мнение, это вызвало бы очень большой скандал. Но я предоставила доказательства. Проблема в том, что кто-то должен реагировать. Я хочу, чтобы Тур перестал быть настолько лицемерным и притворяться, будто ничего не может сделать. Вас могут наказать за участие в турнире, организованном букмекерской компанией. Почему это нельзя применить к турнирам, организованным спонсорами военных преступлений?
Эта женщина не хочет ничего говорить о войне, потому что знает: то, что она делала, было бы неприемлемо для людей, живущих в Европе, разделяющих демократические ценности и верящих в свободу. Она полна ненависти к Франции, Германии и многим другим странам. Она не хочет об этом говорить, но в то же время приезжает сюда, зарабатывает деньги и получает публичность, а затем возвращается туда и продолжает делать то, что делала раньше. Она использует все эти ресурсы, социальные и, вероятно, и финансовые, для участия в пропаганде. Я это доказала», – сказала Олейникова.
На Открытом чемпионате Франции Александра дошла до третьего круга, где уступила Шнайдер (5:7, 6:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
