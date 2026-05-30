Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) резко раскритиковала свою «нейтральную» соперницу из россии Диану Шнайдер (WTA 23).

Спортсменка напомнила, что россиянка участвует в медийных мероприятиях на болотах, организованных государственными провоенными структурами, а также поддерживает российскую пропаганду в соцсетях. При этом Шнайдер публично не выражает своих взглядов на войну ее страны против Украины. По мнению Олейниковой, она не делает этого, потому что понимает, что в Европе будет негативная реакция.

«Если бы она высказала свое истинное мнение, это вызвало бы очень большой скандал. Но я предоставила доказательства. Проблема в том, что кто-то должен реагировать. Я хочу, чтобы Тур перестал быть настолько лицемерным и притворяться, будто ничего не может сделать. Вас могут наказать за участие в турнире, организованном букмекерской компанией. Почему это нельзя применить к турнирам, организованным спонсорами военных преступлений?

Эта женщина не хочет ничего говорить о войне, потому что знает: то, что она делала, было бы неприемлемо для людей, живущих в Европе, разделяющих демократические ценности и верящих в свободу. Она полна ненависти к Франции, Германии и многим другим странам. Она не хочет об этом говорить, но в то же время приезжает сюда, зарабатывает деньги и получает публичность, а затем возвращается туда и продолжает делать то, что делала раньше. Она использует все эти ресурсы, социальные и, вероятно, и финансовые, для участия в пропаганде. Я это доказала», – сказала Олейникова.