  ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
30 мая 2026, 21:49 | Обновлено 30 мая 2026, 22:01
Александра не понимает, почему нельзя наказать сторонницу рашистов Шнайдер

30 мая 2026, 21:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) резко раскритиковала свою «нейтральную» соперницу из россии Диану Шнайдер (WTA 23).

Спортсменка напомнила, что россиянка участвует в медийных мероприятиях на болотах, организованных государственными провоенными структурами, а также поддерживает российскую пропаганду в соцсетях. При этом Шнайдер публично не выражает своих взглядов на войну ее страны против Украины. По мнению Олейниковой, она не делает этого, потому что понимает, что в Европе будет негативная реакция.

«Если бы она высказала свое истинное мнение, это вызвало бы очень большой скандал. Но я предоставила доказательства. Проблема в том, что кто-то должен реагировать. Я хочу, чтобы Тур перестал быть настолько лицемерным и притворяться, будто ничего не может сделать. Вас могут наказать за участие в турнире, организованном букмекерской компанией. Почему это нельзя применить к турнирам, организованным спонсорами военных преступлений?

Эта женщина не хочет ничего говорить о войне, потому что знает: то, что она делала, было бы неприемлемо для людей, живущих в Европе, разделяющих демократические ценности и верящих в свободу. Она полна ненависти к Франции, Германии и многим другим странам. Она не хочет об этом говорить, но в то же время приезжает сюда, зарабатывает деньги и получает публичность, а затем возвращается туда и продолжает делать то, что делала раньше. Она использует все эти ресурсы, социальные и, вероятно, и финансовые, для участия в пропаганде. Я это доказала», – сказала Олейникова.

На Открытом чемпионате Франции Александра дошла до третьего круга, где уступила Шнайдер (5:7, 6:1).

Андрей Плыгун Источник: Большой теннис Украины
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якби шахеди пролетіли по Парижу, французи б відразу по іншому заквакали. А зараз подив на тупих пиках. 
Ответить
+7
Рашисти всі однакові. 
Ответить
+6
Все правильно, тезка, все правильно ! Але потрібно було і на корті показувати місце отим всяким шнайдершам - а ти не змогла. На жаль.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Хто поставив смайл сміх той підар парашинскьий!!!
Ответить
-4
