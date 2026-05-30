Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 18:33 | Обновлено 30 мая 2026, 18:34
335
3

Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»

Украинская теннисистка высказалась о своих действиях вне корта

30 мая 2026, 18:33 | Обновлено 30 мая 2026, 18:34
335
3 Comments
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) высказалась о своих действиях за пределами корта после поражения от нейтральной Дианы Шнайдер (WTA 22):

«Я знаю, что некоторые люди не согласны с моими действиями. Я знаю, что некоторые люди предпочли бы, чтобы я молчала. Но то, что я делаю, – это не о политике, это о человечности.

Когда убивают людей, когда гибнут дети, когда насилие оправдывают или прославляют, мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Мы не можем отворачиваться. Мы не можем защищать тех, кто поддерживает или оправдывает такие действия.

Наша организация была создана такими первопроходцами, как Билли Джин Кинг, не для того, чтобы деньги и роскошь стали единственными ценностями в женском теннисе. Они хотели чего-то большего. Они хотели, чтобы у нас был голос, чтобы мы вдохновляли других делать мир лучше, чтобы мы были примером для молодых спортсменов.

Быть примером для подражания — это не размер твоего банковского счета. Это не дорогие часы, частные самолеты или люксовые бренды. Настоящий пример для подражания — это человек, у которого есть смелость выступить против зла. Настоящий пример говорит тогда, когда проще промолчать. Настоящий пример обладает решимостью действовать, когда действие необходимо.

Мы, как игроки, несем ответственность, выходящую за пределы тенниса, потому что спорт всегда должен быть на стороне человечности. А человечность не должна быть вопросом выбора. Спасибо».

По теме:
Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Стародубцева окончательно завершила выступления на Ролан Гаррос 2026
Александра Олейникова Ролан Гаррос 2026 российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Футбол | 30 мая 2026, 15:07 8
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле
Фабрицио Романо назвал тренера, который заменит Слота в Ливерпуле

Ожидается, что должность получит Андони Ираола

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
Теннис | 30 мая 2026, 17:39 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 23:09
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30.05.2026, 10:01
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Розумна і порядна дівчина, до того ж ще й талановита. 
Ответить
0
Подивись що тцк робить, чогось цього ти не бачиш. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 25
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 33
Теннис
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 13
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем