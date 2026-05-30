Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) высказалась о своих действиях за пределами корта после поражения от нейтральной Дианы Шнайдер (WTA 22):

«Я знаю, что некоторые люди не согласны с моими действиями. Я знаю, что некоторые люди предпочли бы, чтобы я молчала. Но то, что я делаю, – это не о политике, это о человечности.

Когда убивают людей, когда гибнут дети, когда насилие оправдывают или прославляют, мы не можем делать вид, что ничего не происходит. Мы не можем отворачиваться. Мы не можем защищать тех, кто поддерживает или оправдывает такие действия.

Наша организация была создана такими первопроходцами, как Билли Джин Кинг, не для того, чтобы деньги и роскошь стали единственными ценностями в женском теннисе. Они хотели чего-то большего. Они хотели, чтобы у нас был голос, чтобы мы вдохновляли других делать мир лучше, чтобы мы были примером для молодых спортсменов.

Быть примером для подражания — это не размер твоего банковского счета. Это не дорогие часы, частные самолеты или люксовые бренды. Настоящий пример для подражания — это человек, у которого есть смелость выступить против зла. Настоящий пример говорит тогда, когда проще промолчать. Настоящий пример обладает решимостью действовать, когда действие необходимо.

Мы, как игроки, несем ответственность, выходящую за пределы тенниса, потому что спорт всегда должен быть на стороне человечности. А человечность не должна быть вопросом выбора. Спасибо».