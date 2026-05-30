В Будапеште вспыхнула драка между фанами ПСЖ и Арсенала перед финалом ЛЧ

В ночь на 30 мая в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала», которые в субботу сыграют в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в полночь в 7-м районе Будапешта. В настоящее время ведется расследование, правоохранители разыскивают неизвестных лиц, которых обвиняют в групповом насилии. Анализируются записи с уличных камер видеонаблюдения.

Ранее в соцсетях был опубликован ряд видео, на которых зафиксированы столкновения между фанатами обоих клубов. В беспорядках приняли участие несколько десятков человек.