В Будапеште вспыхнула драка между фанами ПСЖ и Арсенала перед финалом ЛЧ
Венгерская полиция ведет расследование
В ночь на 30 мая в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала», которые в субботу сыграют в финале Лиги чемпионов.
Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в полночь в 7-м районе Будапешта. В настоящее время ведется расследование, правоохранители разыскивают неизвестных лиц, которых обвиняют в групповом насилии. Анализируются записи с уличных камер видеонаблюдения.
Ранее в соцсетях был опубликован ряд видео, на которых зафиксированы столкновения между фанатами обоих клубов. В беспорядках приняли участие несколько десятков человек.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
