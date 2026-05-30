30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок проходит на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.

На 6-й минуте встречи нападающий «канониров» Кай Хаверц открыл счёт.

Однако, по мнению экспертного издания Archivio VAR, этот забитый мяч не должен был быть засчитан. Дело в том, что перед тем, как мяч попал к Каю Хаверцу, он коснулся руки Леандро Троссарда.

При этом рука бельгийца двигалась в направлении мяча, следовательно, это нельзя расценивать как нахождение в естественном положении.

ФОТО. Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов