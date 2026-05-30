Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 мая 2026, 19:41 | Обновлено 30 мая 2026, 19:59
2789
8

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан

30 мая 2026, 19:41 | Обновлено 30 мая 2026, 19:59
2789
8 Comments
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок проходит на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.

На 6-й минуте встречи нападающий «канониров» Кай Хаверц открыл счёт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако, по мнению экспертного издания Archivio VAR, этот забитый мяч не должен был быть засчитан. Дело в том, что перед тем, как мяч попал к Каю Хаверцу, он коснулся руки Леандро Троссарда.

При этом рука бельгийца двигалась в направлении мяча, следовательно, это нельзя расценивать как нахождение в естественном положении.

ФОТО. Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов

По теме:
Хаверц забил 5-й самый быстрый гол в финалах Лиги чемпионов
В Будапеште вспыхнула драка между фанами ПСЖ и Арсенала перед финалом ЛЧ
ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Кай Хаверц ПСЖ - Арсенал судейство судьи (арбитры) фото Леандро Троссард
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
Футбол | 30 мая 2026, 19:21 2
ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов
ФОТО. Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов

Президент УАФ присутствует на матче между ПСЖ и Арсеналом

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 30.05.2026, 00:07
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30.05.2026, 04:52
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Футбол | 30.05.2026, 12:24
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не смешите
Ответить
+7
Постріл з двох метрів,куди він мав засунути ту руку?
Ответить
+3
прижата рука
Ответить
+3
У автора щось з очима? Рука Тросарда взагалі ніяк не змінила ігрову ситуацію, хіба що м'яч влетів би йому або в писок або в груди... Це інстинктивна захисна реакція нормальної людини...
Ответить
+3
Та смішно. Руки не збільшують обсяг тіла. Хай той коментатор відпочиває.
Рішення вірне
Ответить
+1
НЕ считается рука
Ответить
+1
Все по ділу. Арсенал повинен перемогти.
Ответить
+1
кажуть шо ніби цю подію прокоментувала
володарка Кубку "Дупа зі свистком":
"Гра рукою, жовта картка бо перервана атака ПСЖ,
відміна голу". ))
Ответить
0
Популярные новости
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 27
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 26
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 12
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем