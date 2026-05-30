Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан
30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок проходит на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.
На 6-й минуте встречи нападающий «канониров» Кай Хаверц открыл счёт.
Однако, по мнению экспертного издания Archivio VAR, этот забитый мяч не должен был быть засчитан. Дело в том, что перед тем, как мяч попал к Каю Хаверцу, он коснулся руки Леандро Троссарда.
При этом рука бельгийца двигалась в направлении мяча, следовательно, это нельзя расценивать как нахождение в естественном положении.
🖥️💥 El VAR decidió dar la nota en la final de la Champions League.— Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 30, 2026
👉🏻 Trossard coloca el brazo por delante del despeje de Marquinhos, asistiendo a Havertz.
❌ 𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗢.
▪️ La clave de la acción es que el brazo va al balón, por lo que no se considera una mano accidental. pic.twitter.com/EUH342CYff
Рішення вірне
володарка Кубку "Дупа зі свистком":
"Гра рукою, жовта картка бо перервана атака ПСЖ,
відміна голу". ))