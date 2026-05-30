  4. Милевский жестко прошелся по Сафонову после пропущенного в финале ЛЧ
30 мая 2026, 19:26 | Обновлено 30 мая 2026, 20:01
Милевский жестко прошелся по Сафонову после пропущенного в финале ЛЧ

Вратарь из страны-террориста слабо сыграл в моменте с пропущенным голом

Getty Images/Global Images Ukraine

30 мая проходит финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между командами ПСЖ и Арсенал. Поединок проходит на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште, Венгрия.

На 6-й минуте встречи нападающий «канониров» Кай Хаверц открыл счёт. На его гол отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский, раскритиковав российского вратаря парижан Матвея Сафонова:

«Клоун, рашист. На коленях стоит», – написал Артем.

Кай Хаверц во второй раз в карьере забил в финале Лиги чемпионов – его предыдущий гол в 2021 году принес «Челси» трофей в матче с «Манчестер Сити» (1:0).

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Непонятно зачем вратарь встал на колени почти. Это же не минифутбол.
