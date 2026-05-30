  4. Яремчук ответил, есть ли у него конфликт с Довбиком в сборной Украины
30 мая 2026, 18:27 | Обновлено 30 мая 2026, 18:40
Яремчук ответил, есть ли у него конфликт с Довбиком в сборной Украины

Роман и Артем хорошо ладят друг с другом

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на шутку журналиста о конфликте со своим конкурентом по позиции в национальной команде, форвардом итальянской «Ромы» Артемом Довбиком.

– У вас с Артемом Довбиком плохие отношения?

– Конечно, нет. Я с ним два дня назад 40 минут по телефону разговаривал.

– Там просто такая статья [в СМИ] была: «У Довбика не сложилось с «Ромой»».

– Здорово, да (смеется). Но я думаю, что это неправда.

Сборная Украины сыграет два товарищеских матча – с Польшей (31 мая) и Данией (7 июня).

