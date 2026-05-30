Яремчук ответил, есть ли у него конфликт с Довбиком в сборной Украины
Роман и Артем хорошо ладят друг с другом
Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на шутку журналиста о конфликте со своим конкурентом по позиции в национальной команде, форвардом итальянской «Ромы» Артемом Довбиком.
– У вас с Артемом Довбиком плохие отношения?
– Конечно, нет. Я с ним два дня назад 40 минут по телефону разговаривал.
– Там просто такая статья [в СМИ] была: «У Довбика не сложилось с «Ромой»».
– Здорово, да (смеется). Но я думаю, что это неправда.
Сборная Украины сыграет два товарищеских матча – с Польшей (31 мая) и Данией (7 июня).
