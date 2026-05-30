ЯРЕМЧУК: «Очень счастливы, поскольку давно не тренировались в Украине»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от начала тренировочных сборов под руководством нового тренерского штаба.

– Первый сбор в Украине после начала полномасштабного вторжения. Тем более, в вашей родной Львовской области. Какие ощущения?

– Ребята очень счастливы, потому что долгое время мы не тренировались в Украине. С большим настроением приехали сюда, увидеть болельщиков, увидеть детей, своих людей. Все очень счастливы.

– Какие первые впечатления от тренировочного процесса с новым тренером?

– Скажем так, это приятный шок, потому что футболисты сейчас получают очень много полезной информации не только на поле, но и есть много теоретических занятий. Все работают с большим энтузиазмом, надеемся на положительный результат завтра против Польши.

– То есть вы сейчас по сравнению с предыдущим тренерским штабом получаете больше…

– Нет, я так не говорил. Я говорил, что у нас приятный шок, потому что много хорошей информации. Когда приходит новый тренер, есть несколько новых правил. Сейчас долго рассказывать, что поменялось, но многое изменилось. Мы это принимаем и будем выполнять задачи тренера.

– Не будет возвращения песни от новичков?

– Мы об этом подумаем. Сейчас день перед матчем, поэтому не до этого. Возможно, после матча.

– Впервые за сколько времени вы в Украине и по чему больше всего скучали?

– Я уехал еще до полномасштабного вторжения, 5 лет назад. Приехал, был дома, был в Киеве. Конечно, все поменялось. Совсем другая страна, но очень свободная и несокрушимая. Скучал очень по борщу, по дому, по родителям, увидеть и обнять. Это были очень приятные впечатления.

– Как вам вообще сборы?

– Я думаю, это лучший комплекс сейчас в Украине, здесь есть все возможности хорошо подготовиться к матчу, хорошие поля, тренировочный зал. Все прекрасно.

– Какой настрой перед завтра?

– Ответственность, потому что последние матчи мы проводили не очень хорошо, и сейчас нужно с новым тренерским штабом показать, что мы меняемся. Ответственность есть не только на тренерском штабе, но и на футболистах. Мы эту ответственность принимаем и будем играть завтра против очень хорошего соперника. Будет сложный матч, но у нас есть несколько идей, как мы завтра хотим действовать на поле. Поэтому это может быть интересный матч.