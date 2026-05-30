Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРЕМЧУК: «Очень счастливы, поскольку давно не тренировались в Украине»
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2026, 13:12 |
189
0

ЯРЕМЧУК: «Очень счастливы, поскольку давно не тренировались в Украине»

Роман рад возвращению в Украину

30 мая 2026, 13:12 |
189
0
ЯРЕМЧУК: «Очень счастливы, поскольку давно не тренировались в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от начала тренировочных сборов под руководством нового тренерского штаба.

– Первый сбор в Украине после начала полномасштабного вторжения. Тем более, в вашей родной Львовской области. Какие ощущения?

– Ребята очень счастливы, потому что долгое время мы не тренировались в Украине. С большим настроением приехали сюда, увидеть болельщиков, увидеть детей, своих людей. Все очень счастливы.

– Какие первые впечатления от тренировочного процесса с новым тренером?

– Скажем так, это приятный шок, потому что футболисты сейчас получают очень много полезной информации не только на поле, но и есть много теоретических занятий. Все работают с большим энтузиазмом, надеемся на положительный результат завтра против Польши.

– То есть вы сейчас по сравнению с предыдущим тренерским штабом получаете больше…

– Нет, я так не говорил. Я говорил, что у нас приятный шок, потому что много хорошей информации. Когда приходит новый тренер, есть несколько новых правил. Сейчас долго рассказывать, что поменялось, но многое изменилось. Мы это принимаем и будем выполнять задачи тренера.

– Не будет возвращения песни от новичков?

– Мы об этом подумаем. Сейчас день перед матчем, поэтому не до этого. Возможно, после матча.

– Впервые за сколько времени вы в Украине и по чему больше всего скучали?

– Я уехал еще до полномасштабного вторжения, 5 лет назад. Приехал, был дома, был в Киеве. Конечно, все поменялось. Совсем другая страна, но очень свободная и несокрушимая. Скучал очень по борщу, по дому, по родителям, увидеть и обнять. Это были очень приятные впечатления.

– Как вам вообще сборы?

– Я думаю, это лучший комплекс сейчас в Украине, здесь есть все возможности хорошо подготовиться к матчу, хорошие поля, тренировочный зал. Все прекрасно.

– Какой настрой перед завтра?

– Ответственность, потому что последние матчи мы проводили не очень хорошо, и сейчас нужно с новым тренерским штабом показать, что мы меняемся. Ответственность есть не только на тренерском штабе, но и на футболистах. Мы эту ответственность принимаем и будем играть завтра против очень хорошего соперника. Будет сложный матч, но у нас есть несколько идей, как мы завтра хотим действовать на поле. Поэтому это может быть интересный матч.

По теме:
ТРУБИН: «Очень рад, что есть возможность вернуться домой»
РОМАНЧУК о вызове в сборную: «Сейчас еще не могу до конца осознать»
«Счастливый». Миколенко эмоционально прокомментировал приезд в Украину
Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина товарищеские матчи
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист Динамо может сыграть в чемпионате Украины впервые с 2025 года
Футбол | 30 мая 2026, 13:11 0
Экс-футболист Динамо может сыграть в чемпионате Украины впервые с 2025 года
Экс-футболист Динамо может сыграть в чемпионате Украины впервые с 2025 года

Опытный вингер Сергей Мякушко, который провел год вне футбола, встретился с ФК ЮКСА

Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Футбол | 30 мая 2026, 07:34 9
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса

Футболист может продолжить карьеру в «ПСВ»

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30.05.2026, 10:20
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2026, 19:10
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 33
Футбол
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 25
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем