30 мая 2026, 15:53 | Обновлено 30 мая 2026, 16:08
От Кана до Дуэ. Лучшие игроки финалов ЛЧ, начиная с 2001 года

Сможет ли Дезире Дуэ повторить прошлогодний успех?

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Перед финалом Лиги чемпионов сезона 2025/26 между Арсеналом и ПСЖ УЕФА вспомнил лучших игроков решающих матчей турнира, начиная с 2001 года.

Интересным фактом является то, что ни одному игроку не удавалось за данный период выиграть эту награду дважды подряд.

В финале этого года шанс стать первым будет у вингера ПСЖ Дезире Дуэ, который стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2024/25.

Лучшие игроки финалов Лиги чемпионов, начиная с 2001 года

  • 2025 – Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • 2024 – Дани Карвахаль (Реал)
  • 2023 – Родри (Манчестер Сити)
  • 2022 – Тибо Куртуа (Реал)
  • 2021 – Н'Голо Канте (Челси)
  • 2020 – Кингсли Коман (Бавария)
  • 2019 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 2018 – Гарет Бейл (Реал)
  • 2017 – Криштиану Роналду (Реал)
  • 2016 – Серхио Рамос (Реал)
  • 2015 – Андрес Иньеста (Барселона)
  • 2014 – Анхель Ди Мария (Реал)
  • 2013 – Арьен Роббен (Бавария)
  • 2012 – Дидье Дрогба (Челси)
  • 2011 – Лионель Месси (Барселона)
  • 2010 – Диего Милито (Интер)
  • 2009 – Хави (Барселона)
  • 2008 – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
  • 2007 – Филиппо Индзаги (Милан)
  • 2006 – Самуэль Это'о (Барселона)
  • 2005 – Стивен Джеррард (Ливерпуль)
  • 2004 – Деку (Порту)
  • 2003 – Паоло Мальдини (Милан)
  • 2002 – Зинедин Зидан (Реал)
  • 2001 – Оливер Кан (Бавария)
