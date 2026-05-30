Лига чемпионов30 мая 2026, 15:53 | Обновлено 30 мая 2026, 16:08
От Кана до Дуэ. Лучшие игроки финалов ЛЧ, начиная с 2001 года
Сможет ли Дезире Дуэ повторить прошлогодний успех?
Перед финалом Лиги чемпионов сезона 2025/26 между Арсеналом и ПСЖ УЕФА вспомнил лучших игроков решающих матчей турнира, начиная с 2001 года.
Интересным фактом является то, что ни одному игроку не удавалось за данный период выиграть эту награду дважды подряд.
В финале этого года шанс стать первым будет у вингера ПСЖ Дезире Дуэ, который стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2024/25.
Лучшие игроки финалов Лиги чемпионов, начиная с 2001 года
- 2025 – Дезире Дуэ (ПСЖ)
- 2024 – Дани Карвахаль (Реал)
- 2023 – Родри (Манчестер Сити)
- 2022 – Тибо Куртуа (Реал)
- 2021 – Н'Голо Канте (Челси)
- 2020 – Кингсли Коман (Бавария)
- 2019 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 2018 – Гарет Бейл (Реал)
- 2017 – Криштиану Роналду (Реал)
- 2016 – Серхио Рамос (Реал)
- 2015 – Андрес Иньеста (Барселона)
- 2014 – Анхель Ди Мария (Реал)
- 2013 – Арьен Роббен (Бавария)
- 2012 – Дидье Дрогба (Челси)
- 2011 – Лионель Месси (Барселона)
- 2010 – Диего Милито (Интер)
- 2009 – Хави (Барселона)
- 2008 – Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
- 2007 – Филиппо Индзаги (Милан)
- 2006 – Самуэль Это'о (Барселона)
- 2005 – Стивен Джеррард (Ливерпуль)
- 2004 – Деку (Порту)
- 2003 – Паоло Мальдини (Милан)
- 2002 – Зинедин Зидан (Реал)
- 2001 – Оливер Кан (Бавария)
