  4. КЕНДЗЕРА: «У меня точно есть сентимент, прежде всего к киевскому Динамо»
30 мая 2026, 14:27
КЕНДЗЕРА: «У меня точно есть сентимент, прежде всего к киевскому Динамо»

Для Томаша матч с Украиной будет особенным

Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Игрок сборной Польши и экс-защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился воспоминаниями об игре в Украине.

«Я провел там много матчей, прожил много лет, поэтому у меня там много знакомых и друзей, с которыми я поддерживаю контакт. Там есть много игроков, с которыми я сыграл немало матчей вместе.

У меня оттуда только хорошие воспоминания. У меня точно есть сентимент, прежде всего к киевскому «Динамо», – добавил он.

Товарищеский матч между сборными Украины и Польши состоится во Вроцлаве в воскресенье, 31 мая, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ранее Роман Яремчук поделился впечатлениями от начала тренировочных сборов под руководством нового тренерского штаба.

