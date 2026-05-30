КЕНДЗЕРА: «У меня точно есть сентимент, прежде всего к киевскому Динамо»

Игрок сборной Польши и экс-защитник «Динамо» Томаш Кендзера поделился воспоминаниями об игре в Украине.

«Я провел там много матчей, прожил много лет, поэтому у меня там много знакомых и друзей, с которыми я поддерживаю контакт. Там есть много игроков, с которыми я сыграл немало матчей вместе. У меня оттуда только хорошие воспоминания. У меня точно есть сентимент, прежде всего к киевскому «Динамо», – добавил он.

Товарищеский матч между сборными Украины и Польши состоится во Вроцлаве в воскресенье, 31 мая, и начнется в 18:30 по киевскому времени.

