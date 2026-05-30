Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ

Испанский вратарь лондонского Арсенала Давид Райя входит в число четырех голкиперов в истории турнира, сумевших сыграть 9 матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов.

Кроме Райи в текущем сезоне, подобными достижениями отмечались Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01), Кейлор Навас (Реал, 2015/16) и Эдуар Менди (Челси, 2020/21).

Испанец, если сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности в финальном матче против ПСЖ, станет первым вратарем в истории турнира с десятью «сухими» поединками в одном сезоне ЛЧ.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов

9 – Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01)

9 – Кейлор Навас (Реал, 16/16/2015)

9 – Эдуар Менди (Челси, 2020/21)

9 – Давид Райя (Арсенал, 26/26/2025)

Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

Арсенал – Атлетико – 1:0

Арсенал – Спортинг – 0:0

Спортинг – Арсенал – 0:1

Арсенал – Байер – 2:0

Брюгге – Арсенал – 0:3

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2