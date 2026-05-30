Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
30 мая 2026, 14:04 | Обновлено 30 мая 2026, 14:05
36
0

Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ

Вспомним рекордсменов Лиги чемпионов по количеству матчей без пропущенных мячей в одном сезоне

30 мая 2026, 14:04 | Обновлено 30 мая 2026, 14:05
36
0
Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь лондонского Арсенала Давид Райя входит в число четырех голкиперов в истории турнира, сумевших сыграть 9 матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов.

Кроме Райи в текущем сезоне, подобными достижениями отмечались Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01), Кейлор Навас (Реал, 2015/16) и Эдуар Менди (Челси, 2020/21).

Испанец, если сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности в финальном матче против ПСЖ, станет первым вратарем в истории турнира с десятью «сухими» поединками в одном сезоне ЛЧ.

Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 9 – Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01)
  • 9 – Кейлор Навас (Реал, 16/16/2015)
  • 9 – Эдуар Менди (Челси, 2020/21)
  • 9 – Давид Райя (Арсенал, 26/26/2025)

Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26

  • Арсенал – Атлетико – 1:0
  • Арсенал – Спортинг – 0:0
  • Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Арсенал – Байер – 2:0
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
По теме:
ВИЕЙРА: «Когда ты выигрываешь ЛЧ и АПЛ, это признак выдающегося поколения»
Капитан Арсенала: «Он был блестящим с момента своего прихода»
Вернидуб рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
статистика Давид Райя ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Лондон Сантьяго Каньисарес Кейлор Навас Эдуар Менди
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30 мая 2026, 08:23 8
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение

Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной

Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Футбол | 30 мая 2026, 13:15 1
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал
Сделает ли Англия евротребл? Расклады перед финалом ЛЧ ПСЖ – Арсенал

Вечером 30 мая в Будапеште состоится финальный матч Лиги конференций

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30.05.2026, 10:01
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30.05.2026, 10:20
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 13
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
30.05.2026, 07:48
Бокс
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем