Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ
Вспомним рекордсменов Лиги чемпионов по количеству матчей без пропущенных мячей в одном сезоне
Испанский вратарь лондонского Арсенала Давид Райя входит в число четырех голкиперов в истории турнира, сумевших сыграть 9 матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов.
Кроме Райи в текущем сезоне, подобными достижениями отмечались Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01), Кейлор Навас (Реал, 2015/16) и Эдуар Менди (Челси, 2020/21).
Испанец, если сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности в финальном матче против ПСЖ, станет первым вратарем в истории турнира с десятью «сухими» поединками в одном сезоне ЛЧ.
Вратари с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в одном сезоне Лиги чемпионов
- 9 – Сантьяго Каньисарес (Валенсия, 2000/01)
- 9 – Кейлор Навас (Реал, 16/16/2015)
- 9 – Эдуар Менди (Челси, 2020/21)
- 9 – Давид Райя (Арсенал, 26/26/2025)
Матчи Давида Райи без пропущенных мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26
- Арсенал – Атлетико – 1:0
- Арсенал – Спортинг – 0:0
- Спортинг – Арсенал – 0:1
- Арсенал – Байер – 2:0
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
Most clean sheets kept in a single UEFA Champions League campaign:— Squawka (@Squawka) May 30, 2026
◎ 9 - Santiago Cañizares (2000/01)
◎ 9 - Keylor Navas (2015/16)
◎ 9 - Édouard Mendy (2020/21)
◉ 9 - David Raya (2025/26)
David Raya has a tough task to make it 10. 👀 pic.twitter.com/O9k5TYoqDk
