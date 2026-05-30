Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вернидуб рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
30 мая 2026, 13:24 | Обновлено 30 мая 2026, 13:38
В клубном футболе Европы сегодня значимое событие

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

На стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в финале Лиги чемпионов сойдутся прошлогодний обладатель почетного трофея, французский ПСЖ, и английский «Арсенал».

Мыслями об этом поединке с корреспондентом Sport.ua поделился один из авторитетных украинских тренеров Юрий Вернидуб.

– В финал вышли две мощные команды, – сказал специалист. – Лично я буду болеть за «Арсенал». Тем более что лондонцы завоевали чемпионство в этом году. Дело в том, что мой младший сын Николай уже лет 15 за этот клуб болеет, и смотрит по телетрансляции практически каждую игру «канониров».

– Решили составить компанию сыну?

– Да. Я всегда поддерживал и буду поддерживать сына. ПСЖ в прошлом году одержал победу в Лиге чемпионов, поэтому хочется, чтобы немного что-то изменилось.

– Каким видится вам сценарий матча ПСЖ – «Арсенал»?

– Трудно сказать. Посмотрим. Главное – что будет интересно. Как я уже сказал, обе команды достаточно мощные, так что пусть в этом матче победит сильнейший. А как оно будет – покажет сама игра.

– Многие люди в Украине будут болеть за парижский клуб, учитывая тот факт, что в нем выступает наш соотечественник Илья Забарный…

– Знаете, мне нравится как одна, так и другая команда. Но что больше всего импонирует в «Арсенале», так это стандартные положения. Лондонцы очень много мячей забивают именно после стандартов. Что касается ПСЖ, то кроме Забарного мне очень нравится грузин Хвича Кварацхелия. А еще француз Усман Дембеле. Вообще, в составе парижского клуба, как и в «Арсенале», есть много классных футболистов. Так что в этом финале есть за кого болеть.

