  4. Экс-форвард сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов
30 мая 2026, 13:04 | Обновлено 30 мая 2026, 13:32
Иван Гецко отдает предпочтение ПСЖ

Сегодня, 30 мая, в Будапеште будет сыгран финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Арсенал».

Игра, которая состоится на стадионе «Пушкаш Арене», не оставляет равнодушным никого из любителей футбола. Это касается и экс-игрока сборной Украины, автора первого гола в ее истории Ивана Гецко. Своими ожиданиями он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– На мой взгляд, на сегодняшний день ПСЖ является сильнейшей командой в мире, – сказал специалист. – В ней собран целый ряд игроков очень высокого уровня. В частности, обладатель «Золотого мяча» 2025 года француз Усман Дембеле, грузин Хвича Кварацхелия, бразилец Маркиньос. В такой компании даже нашему Илье Забарному трудно конкурировать. «Арсенал» – соперник непростой. В этом году лондонская команда досрочно стала чемпионом Английской Премьер-лиги, продемонстрировав качественный футбол. От этого матча жду интересной игры – как зрелищной, так и результативной.

– Рискнете сделать прогноз?

– Со счетом 3:1 победит ПСЖ.

Ранее известный тренер рассказал, будет ли играть Забарный в финале Лиги чемпионов.

Андрей Писаренко
