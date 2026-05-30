Экс-форвард сборной Украины спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов

Сегодня, 30 мая, в Будапеште будет сыгран финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Арсенал».

Игра, которая состоится на стадионе «Пушкаш Арене», не оставляет равнодушным никого из любителей футбола. Это касается и экс-игрока сборной Украины, автора первого гола в ее истории Ивана Гецко. Своими ожиданиями он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– На мой взгляд, на сегодняшний день ПСЖ является сильнейшей командой в мире, – сказал специалист. – В ней собран целый ряд игроков очень высокого уровня. В частности, обладатель «Золотого мяча» 2025 года француз Усман Дембеле, грузин Хвича Кварацхелия, бразилец Маркиньос. В такой компании даже нашему Илье Забарному трудно конкурировать. «Арсенал» – соперник непростой. В этом году лондонская команда досрочно стала чемпионом Английской Премьер-лиги, продемонстрировав качественный футбол. От этого матча жду интересной игры – как зрелищной, так и результативной.

– Рискнете сделать прогноз?

– Со счетом 3:1 победит ПСЖ.

