  4. Известный тренер рассказал, сыграет ли Забарный в финале Лиги чемпионов
30 мая 2026, 09:11
Известный тренер рассказал, сыграет ли Забарный в финале Лиги чемпионов

Олег Дулуб поделился мнением о перспективах защитника сборной Украины в матче ПСЖ и «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Арсенал». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

В составе парижского клуба выступает защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел шесть матчей в еврокубках нынешнего сезона. Известный тренер Олег Дулуб оценил перспективы 23-летнего футболиста:

«Вряд ли Забарный выйдет на поле. Это решающая игра, которую нужно просто выиграть. Будут выходить те, кто стабильно играл в основе. Здесь важна прежде всего стабильность. Профессиональный спорт – игра на результат. И помнят только победителей.

Игра в обороне на топ-уровне – это игра без права на ошибку. Здесь необходима гораздо более глубокая адаптация: взаимодействие с партнерами, взаимопонимание с вратарем и множество других составляющих.

Понятно, что просто так большие деньги тратить клуб не будет. Так что в нем видят перспективу и плавно подводят через Лигу 1, чтобы в будущем стабильно привлекать и в Лиге чемпионов. Думаю, у Забарного все будет нормально», – подытожил Дулуб.

