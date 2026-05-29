  ПСЖ определился с заявкой на финал Лиги чемпионов. Где Забарный?
29 мая 2026, 13:13 |
ПСЖ определился с заявкой на финал Лиги чемпионов. Где Забарный?

Защитник сборной Украины имеет шанс сыграть против лондонского «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Арсенал».

Накануне этого противостояния главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 24 футболиста, который попали в заявку и имеют шанс сыграть против «канониров».

Защитник сборной Украины Илья Забарный может провести седьмой матч в сезоне в еврокубках – в активе 23-летнего футболиста шесть выходов на поле на основной стадии.

Энрике сможет рассчитывать на двух игроков, которые вернулись в строй после повреждений – защитник Ашраф Хакими (пропустил пять игр) и вингер Усман Дембеле, который травмировался в последнем туре чемпионата.

Финал Лиги Чемпионов между французской и английской командами пройдет на стадионе «Puskás Aréna» в Будапеште. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
