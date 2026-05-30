Капитан Арсенала: «Он был блестящим с момента своего прихода»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мнением о своем партнере Викторе Дьекереше накануне финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Я считаю, что он был блестящим с момента своего прихода. Он был невероятным для нас. Забил много голов, и не только голы важны – но и то, как он играет. То, сколько внимания он привлекает на поле, открывает много пространства для остальных.

Он тот, кто отдает абсолютно все в каждом матче и очень много работает. Он настолько решителен, чтобы оказываться перед воротами и делать разницу», – сказал Мартин.

Виктор перешел в лондонский клуб летом 2025 года из «Спортинга». В течение сезона нападающий отыграл 54 матча, забил 21 мяч и отдал три голевых передачи.

Напомним, финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.