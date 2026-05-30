  ЧЕРНЫЙ: «У нас есть еще одна игра в чемпионате и все будет зависеть от нас»
Украина. Первая лига
30 мая 2026, 12:47 | Обновлено 30 мая 2026, 13:28
ЧЕРНЫЙ: «У нас есть еще одна игра в чемпионате и все будет зависеть от нас»

«Чернигов» не хочет играть переходные матчи

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Черный

Главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный прокомментировал выездную ничью с запорожским «Металлургом» (0:0) в доигровке матча 28-го тура Первой лиги.

«Выходили на этот тайм с желанием выиграть эту игру и выполнить задачу – остаться в Первой лиге без переходных матчей. Мы агрессивно и интенсивно начали и имели несколько потенциальных моментов для взятия ворот. К сожалению, их не использовали. Один только Безбородько имел два хороших момента, но не получилось реализовать эти эпизоды.

Я благодарен своим ребятам за самоотдачу и невероятное желание бороться в каждом микроэпизоде игры, несмотря на сложный график. У нас есть еще одна игра в чемпионате, и все будет зависеть от нас. Хочу попросить болельщиков продолжать так же горячо нас поддерживать и верю, что вместе мы сможем сделать все, чтобы ФК «Чернигов» в следующем сезоне снова представил город в Первой лиге чемпионата Украины».

После 29 сыгранных матчей «Чернигов» имеет 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая «Ворсклу», которая находится в зоне переходных матчей, на 2 очка.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

