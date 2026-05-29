Металлург З и Чернигов завершили вничью перенесенный поединок

В пятницу, 29 мая, в Запорожье доиграли матч 28-го тура Первой лиги. «Металлург» принимал ФК «Чернигов». Поединок должен был пройти 15 мая, но тогда из-за продолжительной воздушной тревоги команды не смогли доиграть даже первый тайм. Матч остановили на 45-й минуте.

Доигрывание должно было начаться в 12:00. Но в регионе снова была объявлена воздушная тревога. Команды начали игру почти на два часа позже запланированного.

Соперники доиграли оставшееся время первого тайма и компенсированную к нему минуту. Затем быстро обменялись половинами поля и продолжили поединок.

Игра проходила в силовой борьбе. Было много единоборств, а вот опасными моментами команды особо болельщиков не радовали. В результате на табло стадиона в Запорожье так и остались нули.

Первая лига. 28-й тур (доигрывание матча). Запорожье, стадион «Славутич-Арена». 29 мая

«Металлург» (Запорожье) – ФК «Чернигов» (Чернигов) – 0:0

