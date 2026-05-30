Без Мастантуоно и Гарначо. Дорогие аргентинцы, которые не поедут на ЧМ
Transfermarkt опубликовал топ-10 футболистов, не попавших в заявку сборной Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил список футболистов, которые поедут на чемпионат мира.
В нем не нашлось места таким игрокам как Франко Мастантуоно, Алехандро Гарначо, Матиас Суле и другим.
В этой связи известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов, которые не поедут на мундиаль.
Самые дорогие игроки сборной Аргентины, по версии Transfermarkt, которые не поедут на чемпионат мира
- 45 млн евро – Франко Мастантуоно (Реал)
- 40 млн евро – Алехандро Гарначо (Челси)
- 35 млн евро – Максимо Перроне (Комо)
- 35 млн евро – Хоакин Паничелли (Страсбург)
- 35 млн евро – Матиас Суле (Рома)
- 32 млн евро – Сантьяго Кастро (Болонья)
- 32 млн евро – Алан Варела (Порту)
- 28 млн евро – Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед)
- 22 млн евро – Маркос Сенеси (Борнмут)
- 20 млн евро – Джанлука Престианни (Бенфика)
как можно было Сенесси не взять?
