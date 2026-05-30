  4. Без Мастантуоно и Гарначо. Дорогие аргентинцы, которые не поедут на ЧМ
30 мая 2026, 10:06
Без Мастантуоно и Гарначо. Дорогие аргентинцы, которые не поедут на ЧМ

Transfermarkt опубликовал топ-10 футболистов, не попавших в заявку сборной Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил список футболистов, которые поедут на чемпионат мира.

В нем не нашлось места таким игрокам как Франко Мастантуоно, Алехандро Гарначо, Матиас Суле и другим.

В этой связи известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов, которые не поедут на мундиаль.

Самые дорогие игроки сборной Аргентины, по версии Transfermarkt, которые не поедут на чемпионат мира

  • 45 млн евро – Франко Мастантуоно (Реал)
  • 40 млн евро – Алехандро Гарначо (Челси)
  • 35 млн евро – Максимо Перроне (Комо)
  • 35 млн евро – Хоакин Паничелли (Страсбург)
  • 35 млн евро – Матиас Суле (Рома)
  • 32 млн евро – Сантьяго Кастро (Болонья)
  • 32 млн евро – Алан Варела (Порту)
  • 28 млн евро – Валентин Кастельянос (Вест Хэм Юнайтед)
  • 22 млн евро – Маркос Сенеси (Борнмут)
  • 20 млн евро – Джанлука Престианни (Бенфика)
как можно было Сенесси не взять?
