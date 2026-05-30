  4. ЯРМОЛЕНКО: «Мальдера, я считаю, что за сборную Украины должен играть...»
ЯРМОЛЕНКО: «Мальдера, я считаю, что за сборную Украины должен играть...»

Андрей Николаевич – о возвращении в национальную команду

УАФ. Андрея Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился своими эмоциями после возвращения в расположение сборной Украины.

Опытный футболист признался, что очень рад снова получить вызов в национальную команду и готов доказывать свою полезность каждый день.

«Очень рад этому вызову. Буду работать и стараться отдавать максимум на каждой тренировке и в каждой игре.

Есть молодые ребята, с которыми я только познакомился. Плюс новый главный тренер. Мы хорошо знакомы, но раньше он не работал в этой роли, поэтому будет интересно увидеть его подход.

Тренер считает, что играть должны те, кто лучше всего подготовлен. Я полностью с этим согласен. Моя задача – помогать тренерскому штабу, партнерам и показывать своим уровнем, что я нахожусь в сборной не благодаря прошлым заслугам», – сказал Ярмоленко

