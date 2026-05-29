Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальдера назвал игрока сборной Украины, который может стать новым Ярмоленко
Сборная УКРАИНЫ
29 мая 2026, 16:21 | Обновлено 29 мая 2026, 16:45
Мальдера назвал игрока сборной Украины, который может стать новым Ярмоленко

Главный тренер «сине-желтых» оценил перспективы 18-летнего вингера Геннадия Синчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, почему вызвал вингера Геннадия Синчука, который с января 2025 года выступает в составе канадского «Монреаля»:

«Синчук был вызван, потому что он этого заслуживает. Я не вызываю игроков для картинки. Если он в этой команде, то соответствует уровню сборной Украины, возраст не играет никакой роли.

Я хочу, чтобы он и дальше доказывал свое право быть здесь, ведь этот парень – очень талантлив. У Синчука есть огромный потенциал, поэтому я жду возможности познакомиться с ним.

Я видел его выступления, у него незаурядный талант. Почему бы ему не стать «новым Ярмоленко» в будущем? Я надеюсь, что он раскроется. Если будут такие же таланты, похожие на Синчука, мы будем привлекать их», – признался Мальдера.

В нынешнем сезоне 19-летний вингер провел восемь матчей и забил один гол. Талантливый украинец пропустил шесть матчей в апреле и мае из-за травмы.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Я б його використовував в центрі півзахисту на позиції Де Брюйне, а не чистим вінгером.
