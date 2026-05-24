Синчук отличился первым голом за Монреаль в поединке на восемь мячей
23 и 24 мая состоялось 13 матчей MLS
Дебютный гол за «Монреаль» забил украинский вингер Геннадий Синчук.
«Остин» с Александром Сватком разгромно уступил «Сент-Луису».
MLS
Сент-Луис – Остин – 3:0
Голы: Биро, 40 (автогол), Фалл, 56, Эдельман, 90
Миннесота – Солт-Лейк – 1:1
Голы: Гонсалес, 90+3 – Бут, 22
Ди Си Юнайтед – Монреаль – 4:4
Голы: Мунтяну, 9, Струд, 28, Барибо, 51 (пенальти), Бартлет, 87 – Овусу, 45+1, 61, 90+4 (пенальти), Сынчук, 90+6
Цинциннати – Орландо – 6:2
Голы: Дем, 42, 52, Эвендер, 45+2, 58, Дэнки, 77, Бэрлоу, 90+1 – Ожеда, 16 (пенальти), 48
Шарлотт – Нью-Инглэнд – 1:0
Гол: Токломати, 16
Удаление: Шнегг, 58
Нэшвилл – Нью-Йорк Сити – 2:1
Голы: Паласиос, 16, Воледзи, 49 – Николас Фернандес, 23 (пенальти)
Чикаго – Торонто – 2:1
Голы: Лод, 22, Гутман, 65 – Саргент, 34 (пенальти)
Канзас – Нью-Йорк Ред Буллз – 1:2
Голы: Харрис, 64 – Рувалкаба, 3, 45+3
Сан Диего – Ванкувер – 2:4
Голы: Васкез, 53, Замби, 90+1 – Уайт, 30, 45, Кинонес, 67, Присо, 75
Удаление: Бомбино, 72
Портленд – Сан Хосе – 1:3
Голы: Алвес, 18 – Жудд, 2, 12, Мунье 24
Колорадо – Даллас – 1:2
Голы: Ааронсон, 13 – Фаррингтон, 12 (пенальти), Морено, 45 (пенальти)
Лос-Анджелес Гэлакси – Хьюстон – 1:1
Голы: Пэинтсил, 28 – Гильерме, 41
