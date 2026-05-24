Синчук отличился первым голом за Монреаль в поединке на восемь мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Монреаль

23 и 24 мая состоялись матчи MLS.

Было проведено 13 поединков.

Дебютный гол за «Монреаль» забил украинский вингер Геннадий Синчук.

«Остин» с Александром Сватком разгромно уступил «Сент-Луису».

MLS

Сент-Луис – Остин – 3:0

Голы: Биро, 40 (автогол), Фалл, 56, Эдельман, 90

Миннесота – Солт-Лейк – 1:1

Голы: Гонсалес, 90+3 – Бут, 22

Ди Си Юнайтед – Монреаль – 4:4

Голы: Мунтяну, 9, Струд, 28, Барибо, 51 (пенальти), Бартлет, 87 – Овусу, 45+1, 61, 90+4 (пенальти), Сынчук, 90+6

Цинциннати – Орландо – 6:2

Голы: Дем, 42, 52, Эвендер, 45+2, 58, Дэнки, 77, Бэрлоу, 90+1 – Ожеда, 16 (пенальти), 48

Шарлотт – Нью-Инглэнд – 1:0

Гол: Токломати, 16

Удаление: Шнегг, 58

Нэшвилл – Нью-Йорк Сити – 2:1

Голы: Паласиос, 16, Воледзи, 49 – Николас Фернандес, 23 (пенальти)

Чикаго – Торонто – 2:1

Голы: Лод, 22, Гутман, 65 – Саргент, 34 (пенальти)

Канзас – Нью-Йорк Ред Буллз – 1:2

Голы: Харрис, 64 – Рувалкаба, 3, 45+3

Сан Диего – Ванкувер – 2:4

Голы: Васкез, 53, Замби, 90+1 – Уайт, 30, 45, Кинонес, 67, Присо, 75

Удаление: Бомбино, 72

Портленд – Сан Хосе – 1:3

Голы: Алвес, 18 – Жудд, 2, 12, Мунье 24

Колорадо – Даллас – 1:2

Голы: Ааронсон, 13 – Фаррингтон, 12 (пенальти), Морено, 45 (пенальти)

Лос-Анджелес Гэлакси – Хьюстон – 1:1

Голы: Пэинтсил, 28 – Гильерме, 41

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Bryan Zamble (Сан-Диего), асcист Андерс Драйер.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ральф Присо (Ванкувер Уайткэпс), асcист Брайан Уайт.
72’
Лука Бомбино (Сан-Диего) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Bruno Caicedo (Ванкувер Уайткэпс), асcист Брайан Уайт.
53’
ГОЛ ! Мяч забил David Vazquez (Сан-Диего), асcист Андерс Драйер.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Уайткэпс), асcист Jeevan Badwal.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Уайт (Ванкувер Уайткэпс), асcист Томас Мюллер.
Даниил Кирияка
