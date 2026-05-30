Маркевич назвал две команды, которые разочаровали в Украинской Премьер-лиге

Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 09:27 |
Экс-тренер сборной Украины остался недоволен игрой киевского «Динамо» и «Александрии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич подвел итоги сезона в Украинской Премьер-лиге и назвал те команды, которые разочаровали больше всего:

«Этот чемпионат был интереснее предыдущего, – считает бывший наставник сборной Украины. – Приятно удивил ЛНЗ, от которого никто не ожидал серебряных наград.

«Шахтер» прогнозированно стал чемпионом и доказал, что является лучшей командой в стране. Больше всего разочаровали «Александрия» и «Динамо».

Подопечные Игоря Костюка набрали 57 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. Киевская команда пропустила вперед житомирское «Полесье», черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

«Александрия» заняла предпоследнее место, однако избежала прямого вылета из-за снятия львовского «Руха». Подопечные Владимира Шарана получат шанс остаться в элите в стыковых матчах.

