В Италии объявили новые подробности о будущем Довбика

Римская «Рома» этим летом рассматривает вариант изменений в линии атаки, и ситуация вокруг украинского нападающего Артема Довбика остается открытой.

По информации Il Messaggero, руководство клуба сначала планирует усилить группу атакующих полузащитников, действующих под форвардом, и только после этого вернется к вопросу нового нападающего.

В то же время в рамках летнего трансферного окна «Рома» может пойти на кадровые изменения в атаке. В частности, клуб рассматривает возможность продажи Довбика, а другой форвард Вац может быть отправлен в аренду. В случае таких решений римляне будут планировать подписание нападающего схожего профиля.

Среди вариантов для усиления атаки фигурируют Джанлука Скамакка, переговоры по которому пока приостановлены из-за высокой цены со стороны «Аталанты», а также Андреа Пинамонти, которого предложили клубу, но вопрос его трансфера пока отложен.

Таким образом, будущее Довбика в «Роме» может зависеть от общей трансферной стратегии клуба и дальнейших изменений в составе атаки.