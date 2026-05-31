31 мая 2026, 07:02
В Италии объявили новые подробности о будущем Довбика

Римляне не спешат с поиском нового нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» этим летом рассматривает вариант изменений в линии атаки, и ситуация вокруг украинского нападающего Артема Довбика остается открытой.

По информации Il Messaggero, руководство клуба сначала планирует усилить группу атакующих полузащитников, действующих под форвардом, и только после этого вернется к вопросу нового нападающего.

В то же время в рамках летнего трансферного окна «Рома» может пойти на кадровые изменения в атаке. В частности, клуб рассматривает возможность продажи Довбика, а другой форвард Вац может быть отправлен в аренду. В случае таких решений римляне будут планировать подписание нападающего схожего профиля.

Среди вариантов для усиления атаки фигурируют Джанлука Скамакка, переговоры по которому пока приостановлены из-за высокой цены со стороны «Аталанты», а также Андреа Пинамонти, которого предложили клубу, но вопрос его трансфера пока отложен.

Таким образом, будущее Довбика в «Роме» может зависеть от общей трансферной стратегии клуба и дальнейших изменений в составе атаки.

Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник
Буткевич принял решение о трансферах Полесья и определил, кто нужен
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
