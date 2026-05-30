  4. Воронин спрогнозировал счет финала Лиги чемпионов и вспомнил о Забарном
30 мая 2026, 11:17 | Обновлено 30 мая 2026, 12:30
Экс-футболист сборной Украины сделал прогноз на матч, в котором встретятся ПСЖ и «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов, который состоится 30 мая – сильнейшего определят французский ПСЖ и английский «Арсенал»:

«Футбол непредсказуем, потому в одном матче может произойти все, что угодно. Я буду болеть за «Арсенал», потому что мюнхенская игра ПСЖ против «Баварии» оставила неприятный осадок».

«Если на позиции Забарного не будет травм, то в основе в матче с «Арсеналом» мы его не увидим», – уверен Воронин. – «К сожалению, ПСЖ победит со счетом 2:0».

На стадии полуфинала парижский клуб одолел немецкую «Баварию» (5:4, 1:1), а «канониры» оказались сильнее мадридского «Атлетико» – 1:1, 1:0.

Забарный в этом сезоне провел 36 матчей, в которых забил один гол. Защитник сборной Украины шесть раз выходил на поле в Лиге чемпионов в футболке ПСЖ.

