ФОТО. Экс-игрок Динамо и его молодая жена стали родителями

33-летний защитник ковалевского «Колоса» Андрей Цуриков вместе с супругой Алиной сообщил о рождении дочери.

Влюбленная пара назвала ребенка, появившегося на свет 25 мая, Ариной.

«Цурикова Арина Андреевна. 25.05.2026.

Ты – продолжение нашей любви. Наша маленькая вселенная», – написали Андрей и Алина.

В сезоне 2025/26 Цуриков отыграл 29 матчей на клубном уровне, отдав три голевых передачи и забив два мяча.

