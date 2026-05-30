«У меня мурашки по коже». Игрок Арсенала – о финале Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» встретятся с действующим обладателем трофея – ПСЖ.

«Я всегда любил Лигу чемпионов. Это всегда была моя мечта и мечта моего отца – видеть меня на поле в этом турнире. Каждый раз, когда я выхожу на поле и перед матчем слышу этот гимн, у меня мурашки по коже.

Играть в Лиге чемпионов – невероятное ощущение, и это всегда особенный момент. Если честно, думаю, что выступаю довольно хорошо, поэтому просто хочу продолжать в том же духе», – сказал Мартинелли.

Финал Лиги чемпионов 2025/26 состоится 30 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште – столица Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.