Букмекеры выбрали фаворита финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

В субботу, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между ПСЖ (Франция) и «Арсеналом» (Англия).

Букмекеры накануне поединка назвали фаворита и опубликовали коэффициенты на игру.

Победа парижан в матче оценивается коэффициентом 2.37, тогда как на «Арсенал» предлагается более высокий коэффициент – 3.18. На ничью в финале Лиги чемпионов дают 3.41.

Местом проведения финала станет столица Венгрии – Будапешт. Решающий матч турнира примет «Пушкаш Арена».

Противостояние ПСЖ и «Арсенала» начнЕтся в 19:00 по киевскому времени.