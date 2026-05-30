Букмекеры выбрали фаворита финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Финал пройдет 30 мая в Будапеште
В субботу, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов 2025/26 между ПСЖ (Франция) и «Арсеналом» (Англия).
Букмекеры накануне поединка назвали фаворита и опубликовали коэффициенты на игру.
Победа парижан в матче оценивается коэффициентом 2.37, тогда как на «Арсенал» предлагается более высокий коэффициент – 3.18. На ничью в финале Лиги чемпионов дают 3.41.
Местом проведения финала станет столица Венгрии – Будапешт. Решающий матч турнира примет «Пушкаш Арена».
Противостояние ПСЖ и «Арсенала» начнЕтся в 19:00 по киевскому времени.
