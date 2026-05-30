  ВИДЕО. Герой последних секунд. Украинец спас клуб от поражения
30 мая 2026, 10:42 | Обновлено 30 мая 2026, 10:54
ВИДЕО. Герой последних секунд. Украинец спас клуб от поражения

Дмитрий Лотоцкий забил важный мяч за «Окжетпес»

Instagram. Борис Лотоцкий

Украинский защитник Борис Лотоцкий стал героем клуба «Окжетпес» в матче 12-го тура чемпионата Казахстана против «Актобе».

Футболист из Украины спас свою команду от домашнего поражения, забив решающий мяч на 90+6-й минуте (2:2).

Участниками матча также стали Иван Ордец и Дмитрий Топалов, которые защищали цвета «Актобе».

«Окжетпес» в таблице чемпионата Казахстана занимает третье место (23 балла), «Актобе» – на седьмой позиции (16 очков).

Чемпионат Казахстана. 12-й тур, 28 мая

«Окжетпес» – «Актобе» – 2:2

Голы: Абдуманнонов, 32, Лотоцкий, 90+6 – Латурнус, 35, 61

Видео голов и обзор матча:

Борис Лотоцкий украинцы за границей Окжетпес Актобе чемпионат Казахстана по футболу видео голов и обзор Иван Ордец Дмитрий Топалов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
