ФОТО. Красавица-правнучка Пушкаша появилась на арене перед финалом ЛЧ

Накануне финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, внимание болельщиков привлекла Ане Пушкаш – правнучка легендарного Ференца Пушкаша.

Модель и инфлюенсер опубликовала серию фотографий со стадиона, названного в честь ее знаменитого прадеда. На снимках Ane позирует с футболкой Пушкаша и посещает музейную часть арены.

В своем посте она призналась, что находиться на «Пушкаш-Арене» перед финалом Лиги чемпионов для нее особенно эмоционально.

«Я Ане Пушкаш, правнучка Ференца Пушкаша. Быть в Будапеште накануне финала Лиги чемпионов на «Пушкаш Арене» – это нечто глубоко эмоциональное для меня. Видеть, как этот стадион принимает один из важнейших матчей мирового футбола, – огромная честь, особенно потому, что он носит имя моего прадеда и является частью истории нашей семьи. Завтра состоится исторический футбольный вечер, и для меня очень много значит быть здесь в такой особенный момент и ощущать атмосферу вокруг этого события», – написала Ане.

Правнучка легенды активно ведет социальные сети и регулярно рассказывает подписчикам о наследии своей семьи и Ференца Пушкаша.