Шахтер борется с российским клубом за легионера. Сделано предложение

Колумбийский полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль может продолжить карьер в составе донецкого «Шахтера».

По информации СМИ, украинский клуб сделал предложение по 28-летнему футболисту. Также свой оффер сделал российский «краснодар». Сделка может завершиться после чемпионата мира.

В текущем сезоне на счету Хорхе Карраскаля 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» предложил 8 млн евро за трансферную цель «Шахтера».