Украина. Премьер лига29 мая 2026, 23:32 | Обновлено 29 мая 2026, 23:33
641
2
Шахтер борется с российским клубом за легионера. Сделано предложение
Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в составе донецкого клуба
29 мая 2026, 23:32 | Обновлено 29 мая 2026, 23:33
641
Колумбийский полузащитник «Фламенго» Хорхе Карраскаль может продолжить карьер в составе донецкого «Шахтера».
По информации СМИ, украинский клуб сделал предложение по 28-летнему футболисту. Также свой оффер сделал российский «краснодар». Сделка может завершиться после чемпионата мира.
В текущем сезоне на счету Хорхе Карраскаля 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» предложил 8 млн евро за трансферную цель «Шахтера».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес
Футбол | 29 мая 2026, 09:15 11
На игрока претендует «Боруссия» Дортмунд
Теннис | 29.05.2026, 14:01
Футбол | 29.05.2026, 21:45
Бокс | 29.05.2026, 04:44
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Это же тот Карраскаль, который раньше играл за Карпаты?
кроти таких старих в склад не беруть. Вірняк. хтось з конкурентів касапів мутись болото.
Популярные новости
29.05.2026, 00:28 8
29.05.2026, 00:07 19
29.05.2026, 13:33 6
28.05.2026, 20:40 5
28.05.2026, 08:08 15
29.05.2026, 13:17
29.05.2026, 08:04 30
28.05.2026, 14:55 24