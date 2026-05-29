  4. Клуб Зубкова и Батагова предложил 8 млн евро за трансферную цель Шахтера
29 мая 2026, 22:29
Клуб Зубкова и Батагова предложил 8 млн евро за трансферную цель Шахтера

«Трабзонспор» хочет подписать Райана Роберту

Instagram. Райан Роберту

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого играют украинские легионеры Александр Зубков и Арсений Батагов, может оформить подписание трансферной цели «Шахтера».

Сообщается, что турки предложили 8 миллионов евро, включая бонусы, за 18-летнего вингера «Фламенго» Райана Роберту.

В подписании Роберту, помимо «Шахтера» и «Трабзонспора», также заинтересованы «Барселона», «Лилль», «Бенфика» и болотный цска.

Ранее СМИ писали, что «Фламенго» отказал «Шахтеру» и еще двум клубам в продаже Райана Роберту.

