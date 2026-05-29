Клуб Зубкова и Батагова предложил 8 млн евро за трансферную цель Шахтера
«Трабзонспор» хочет подписать Райана Роберту
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого играют украинские легионеры Александр Зубков и Арсений Батагов, может оформить подписание трансферной цели «Шахтера».
Сообщается, что турки предложили 8 миллионов евро, включая бонусы, за 18-летнего вингера «Фламенго» Райана Роберту.
В подписании Роберту, помимо «Шахтера» и «Трабзонспора», также заинтересованы «Барселона», «Лилль», «Бенфика» и болотный цска.
Ранее СМИ писали, что «Фламенго» отказал «Шахтеру» и еще двум клубам в продаже Райана Роберту.
