Клуб Зубкова и Батагова предложил 8 млн евро за трансферную цель Шахтера

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор», в составе которого играют украинские легионеры Александр Зубков и Арсений Батагов, может оформить подписание трансферной цели «Шахтера».

Сообщается, что турки предложили 8 миллионов евро, включая бонусы, за 18-летнего вингера «Фламенго» Райана Роберту.

В подписании Роберту, помимо «Шахтера» и «Трабзонспора», также заинтересованы «Барселона», «Лилль», «Бенфика» и болотный цска.

Ранее СМИ писали, что «Фламенго» отказал «Шахтеру» и еще двум клубам в продаже Райана Роберту.