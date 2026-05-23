Фламенго отверг предложение Шахтера и еще двух клубов по Райану Роберту
Накануне «горняки» подписали другого левого вингера – Глейкера Мендосу из «Кривбасса»
Бразильский «Фламенго» отверг предложения трех клубов, которые были заинтересованы в подписании 18-летнего левого вингера Райана Роберту.
«Стервятники» отказали «Шахтеру», «Лиллю» и цска с болотных торфяников.
Представители футболиста уже ведут переговоры с другими европейскими клубами. Ожидается, что в октябре Райан Роберту подпишет с одним из них предварительный контракт, и покинет «Фламенго» бесплатно весной 2027 года, когда у него истечет контракт со «стервятниками».
«Фламенго» хотел продлить контракт с Роберту, но футболист отказался, заявив о желании получить более четкий план развития в клубе, включая игру в основном составе.
Ранее Sport.ua сообщал, что переговоры «Шахтера» и «Фламенго» по Райану Роберту зашли в тупик и находились на грани срыва.
