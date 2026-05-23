  4. Фламенго отверг предложение Шахтера и еще двух клубов по Райану Роберту
23 мая 2026, 09:44
Фламенго отверг предложение Шахтера и еще двух клубов по Райану Роберту

Накануне «горняки» подписали другого левого вингера – Глейкера Мендосу из «Кривбасса»

Бразильский «Фламенго» отверг предложения трех клубов, которые были заинтересованы в подписании 18-летнего левого вингера Райана Роберту.

«Стервятники» отказали «Шахтеру», «Лиллю» и цска с болотных торфяников.

Представители футболиста уже ведут переговоры с другими европейскими клубами. Ожидается, что в октябре Райан Роберту подпишет с одним из них предварительный контракт, и покинет «Фламенго» бесплатно весной 2027 года, когда у него истечет контракт со «стервятниками».

«Фламенго» хотел продлить контракт с Роберту, но футболист отказался, заявив о желании получить более четкий план развития в клубе, включая игру в основном составе.

Ранее Sport.ua сообщал, что переговоры «Шахтера» и «Фламенго» по Райану Роберту зашли в тупик и находились на грани срыва.

Райан Роберту Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
