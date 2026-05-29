  4. ФОТО. Умер в 43. Французский футбол потерял трехкратного чемпиона
Брайан Бергуньо внезапно потерял сознание по дороге на стадион

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Бергуньо

Французский футбол потрясла трагическая новость. В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник «Лиона» Брайан Бергуньо.

По данным французских СМИ, экс-футболист потерял сознание по дороге на стадион, где должен был принять участие в турнире легенд. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Бергуньо был воспитанником «Лиона» и трижды становился чемпионом Франции в составе клуба. Также он выступал за «Тулузу», «Тур», «Лечче», «Шатору» и кипрскую «Омонию». За молодежную сборную Франции провел 20 матчей и забил девять голов.

В 2023 году у француза диагностировали рак околоушной железы, однако он продолжал работать в футболе. Последним местом его работы был «Гавр», где он входил в тренерский штаб команды.

В заявлении Национального союза профессиональных футболистов Франции говорится, что «весь французский футбол сегодня находится в трауре».

У Брайана Бергуньо остались жена и четверо детей.

