ФОТО. Основной голкипер сборной Бразилии удивил наличием лишнего веса
Алиссон Беккер явно не в форме
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Игрок сборной Бразилии позволил себе лишнего во время двухмесячного простоя и явно имеет проблемы с весом. Некоторые болельщики с трудом его узнали.
33-летний футболист, несмотря на текущую форму, должен играть в стартовом составе южноамериканской команды на чемпионате мира, который стартует через две недели. Его сменщики: Эдерсон из «Фенербахче» и опытнейший Вевертон из «Гремио».
В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 37 голов в 35 матчах и 13 раз отыграл на ноль.
Alisson Becker gained more weight? 🤯 pic.twitter.com/HNGMCvoAPY— Footballnus (@footballnus) May 29, 2026
