Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Основной голкипер сборной Бразилии удивил наличием лишнего веса
Чемпионат мира
29 мая 2026, 23:26 |
552
0

ФОТО. Основной голкипер сборной Бразилии удивил наличием лишнего веса

Алиссон Беккер явно не в форме

29 мая 2026, 23:26 |
552
0
ФОТО. Основной голкипер сборной Бразилии удивил наличием лишнего веса
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Беккер

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Игрок сборной Бразилии позволил себе лишнего во время двухмесячного простоя и явно имеет проблемы с весом. Некоторые болельщики с трудом его узнали.

33-летний футболист, несмотря на текущую форму, должен играть в стартовом составе южноамериканской команды на чемпионате мира, который стартует через две недели. Его сменщики: Эдерсон из «Фенербахче» и опытнейший Вевертон из «Гремио».

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 37 голов в 35 матчах и 13 раз отыграл на ноль.

По теме:
Участник ЧМ-2026 дома не сумел обыграть соперника перед стартом мундиаля
Товарищеские матчи. Иран готовится к мундиалю, несмотря на все трудности
Босния и Герцеговина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE
Алиссон Беккер Ливерпуль сборная Бразилии по футболу Эдерсон дос Сантос Фенербахче Вевертон Гремио ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Футбол | 29 мая 2026, 17:30 19
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом

Португальский специалист возглавит мадридский клуб

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 5
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.05.2026, 12:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Футбол | 29.05.2026, 21:10
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Моуриньо требует от Реала срочный трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 16
Бокс
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 31
Футбол
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем