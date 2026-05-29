ФОТО. Основной голкипер сборной Бразилии удивил наличием лишнего веса

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия. Игрок сборной Бразилии позволил себе лишнего во время двухмесячного простоя и явно имеет проблемы с весом. Некоторые болельщики с трудом его узнали.

33-летний футболист, несмотря на текущую форму, должен играть в стартовом составе южноамериканской команды на чемпионате мира, который стартует через две недели. Его сменщики: Эдерсон из «Фенербахче» и опытнейший Вевертон из «Гремио».

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 37 голов в 35 матчах и 13 раз отыграл на ноль.

