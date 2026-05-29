Жоау Фонсека – Новак Джокович. Поражение легенды. Видеообзор матча

29 мая именитый Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от Жоау Фонсеки в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции 2026.

Серб упустил преимущество со счета 2:0 по сетам – 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Новак и Жоау провели на корте 4 часа и 57 минут.

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [28] – Новак Джокович (Сербия) [3] – 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

