Комментатор: «Переход Конопли в Боруссию – плохая идея»

Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко оценил перспективы защитника сборной Украины Ефима Конопли в «Боруссии» из Менхенгладбаха.

«Если говорить коротко – это плохая идея. После того как клуб покинули Марк Розе и Макс Эберль, Гладбах трижды был 10-м, еще два по разу 14-м и 12-м в прошлом сезоне. «Боруссия» ошибалась с тренерами, трансферами, и дважды подряд я называл ее одним из главных претендентов на вылет. И снова назову, без всяких сомнений.

Длинную часть прошлого сезона команду возглавлял Ойген Полански, которого подняли из второй команды. После окончания сезона и тщательного анализа его решили оставить главным тренером, сказав, что имеют полное доверие. Спортивный директор Руве Шредер говорил, что его в конце сезона поразило то, что Полански не жаловался на состав, травмы и другие вещи, на которые часто жалуются другие тренеры. Перечислив все эти вещи, можно сказать, что Полански не имеет никакого веса и не имеет права голоса.

Другой момент, что на позиции Конопли у Гладбаха уже не один год играет наиболее стабильный, трудолюбивый и неуступчивый Джо Скалли, игрок сборной США. Единственный плюс для украинца в том, что у Скалли год контракта, и его вполне могут продать впоследствии, потому что удержать перспективой будет сложно», – написал Бойко.

В прошлом сезоне Конопля забил два мяча и отдал четыре ассиста в 27 поединках.