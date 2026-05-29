Алан ШИРЕР: «Удивлен, что Барселона платит за Гордона 80 миллионов»

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер назвал продажу вингера «сорок» Энтони Гордона «выгодной сделкой» для всех сторон и считает, что клуб выбрал подходящее время для ухода игрока.

«Я совсем не расстроен его уходом, – сказал Ширер. – Я знаю, что он забивал голы в этом сезоне, в основном в Лиге чемпионов. Он забил шесть голов в лиге, три из них с пенальти. Никто не важнее клуба, поэтому это выгодная сделка для «Ньюкасла», прежде всего, и это действительно выгодная сделка для Энтони Гордона, так что удачи ему.

Однако я удивлен, что «Барселона» платит за него 80 миллионов евро плюс бонусы, потому что я не думал, что у «Барсы» есть такие деньги».

Английский вингер, включенный в состав сборной Англии на чемпионат мира, забил впечатляющие 10 голов в главном европейском клубном турнире.