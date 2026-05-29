Ньюкасл получит намного больше 80 млн евро за Гордона. Детали сделки

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон согласовал условия контракта с «Барселоной», успешно прошел медицинское обследование и прибыл в офис каталонского клуба для подписания соглашения.

Сумма сделки составит 80 млн евро плюс 10 млн евро в виде бонусов. «Ньюкасл» будет получать 1 млн евро за каждый сезон, в котором футболист примет участие в 60% матчей, но не более 5 млн евро. Еще 5 млн евро будут выплачены, если Гордон поможет «Барселоне» выиграть трофеи. Также в контракт включен пункт о выплате процента от будущей продажи игрока.

25-летний футболист забил 17 голов и пять раз ассистировал партнерам в 46 матчах прошлого сезона в составе «Ньюкасла».