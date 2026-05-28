В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону
Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но упустили шанс
«Барселона» и «Бавария» давно проявляли большой интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Энтони Гордону. Однако именно испанский гранд выиграл борьбу за английского игрока.
Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но их предложение с более низкой трансферной суммой, чем у «Барселоны», затянуло переговоры, в результате чего команда Ханси Флика взяла ситуацию под контроль.
По слухам, руководство «Баварии» считало, что «Барселона» блефует в переговорах с Гордоном, и информация об их переговорах была намеренно слита, чтобы оказать давление на «Манчестер Юнайтед» и заставить его снизить запрашиваемую сумму за Маркуса Рэшфорда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Украинец выдвинул требование, которое в Амстердаме не могут удовлетворить