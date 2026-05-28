28 мая 2026, 23:08 |
В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону

Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но упустили шанс

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

«Барселона» и «Бавария» давно проявляли большой интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Энтони Гордону. Однако именно испанский гранд выиграл борьбу за английского игрока.

Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но их предложение с более низкой трансферной суммой, чем у «Барселоны», затянуло переговоры, в результате чего команда Ханси Флика взяла ситуацию под контроль.

По слухам, руководство «Баварии» считало, что «Барселона» блефует в переговорах с Гордоном, и информация об их переговорах была намеренно слита, чтобы оказать давление на «Манчестер Юнайтед» и заставить его снизить запрашиваемую сумму за Маркуса Рэшфорда.

Руслан Полищук Источник: The Mirror
