В Баварии считали, что Барселона блефует в переговорах по Гордону

«Барселона» и «Бавария» давно проявляли большой интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Энтони Гордону. Однако именно испанский гранд выиграл борьбу за английского игрока.

Чемпионы Бундеслиги согласовали личные условия с Гордоном, но их предложение с более низкой трансферной суммой, чем у «Барселоны», затянуло переговоры, в результате чего команда Ханси Флика взяла ситуацию под контроль.

По слухам, руководство «Баварии» считало, что «Барселона» блефует в переговорах с Гордоном, и информация об их переговорах была намеренно слита, чтобы оказать давление на «Манчестер Юнайтед» и заставить его снизить запрашиваемую сумму за Маркуса Рэшфорда.