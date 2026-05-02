02 мая 2026, 10:57 | Обновлено 02 мая 2026, 10:58
Бавария может получить серьезное усиление из АПЛ. Компани одобрил трансфер

Энтони Гордон может продолжить карьеру в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Английский вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон привлекает внимание «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, представители 25-летнего футболиста уже несколько месяцев контактируют с мюнхенским грандом. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани одобрил подписание англичанина.

В текущем сезоне на счету Энтони Гордона 46 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» приняла решение по Нойеру после 5 пропущенных от «ПСЖ».

Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
