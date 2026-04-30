Бавария приняла решение по Нойеру после 5 пропущенных от ПСЖ

Мюнхенская «Бавария» предложила немецкому вратарю Мануэлю Нойеру новый контракт, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, предложенный контракт будет действовать до лета 2027 года.

Отмечается, что 40-летний футболист также хочет продолжить сотрудничество. Переговоры по деталям трудового договора продолжаются, но договоренности пока нет.

Мануэль Нойер в сезоне 2025/26 провел 35 матчей на клубном уровне, пропустив 38 голов, в том числе 5 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» (4:5). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.