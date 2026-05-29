  Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
29 мая 2026, 21:45 | Обновлено 29 мая 2026, 22:56
Три клуба из ОАЭ стремятся пригласить бывшего тренера сборной

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ. Об этом сообщил журналист Ахмед Рагаб.

По информации источника, украинский специалист получил предложения сразу от трех клубов – «Аль-Вахды», «Аль-Ахли» и «Аль-Насра». В то же время переговорный процесс пока продвигается медленно из-за личных обстоятельств Реброва – он решил оставаться в Украине на длительный срок.

Сообщается, что история с возможным переездом тренера в ОАЭ еще не завершена, а стороны продолжают контакты.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года по апрель 2026-го, а сейчас работает вице-президентом УАФ. Ранее 51-летний специалист тренировал «Аль-Айн», с которым в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги.

плювати ми на нього хотіли, навіщо ви про це пишете...
поки єрмак борг не поверне з України поїхати не може
Я навіть ніколи не думав шо воно така гнилота....
