  4. МАЛЬДЕРА о Де Дзерби: «Во время совместной работы я многому научился»
29 мая 2026, 21:05 | Обновлено 29 мая 2026, 21:06
МАЛЬДЕРА о Де Дзерби: «Во время совместной работы я многому научился»

Андреа работал с Роберто в двух клубах

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера и Роберто Де Дзерби

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился впечатлениями от работы в тренерском штабе Роберто Де Дзерби.

«Я не Роберто Де Дзерби. Я не хотел бы его имитировать и, на мой взгляд, его невозможно скопировать в определённых вещах. Но очевидно, что во время совместной работы я многому научился. Я считаю, что Де Дзерби в фазе владения мячом и построении атак является одним из лучших тренеров в мире благодаря тем деталям, которые он внедряет в эту фазу игры.

Мне повезло много с ним работать и многим делиться, поэтому я точно перенял определённые вещи. Но он всегда отталкивается от специфики имеющихся у него игроков. Ты можешь реализовывать определённые идеи только если у тебя есть футболисты, способные это делать. Его «Шахтёр» был невероятным с этой точки зрения. Там были идеальные игроки для такого стиля футбола.

В «Брайтоне» мы делали то же самое, но с другими игроками. В «Марселе» аналогично. Мне нравится такое заполнение пространства при выходе из обороны. Схема 4+2, на мой взгляд, очень эффективна, а то, как именно развивать билдап, зависит уже от характеристик игроков, которые его выполняют».

Андреа Мальдера входил в тренерский штаб Де Дзерби в английском «Брайтоне» и французском «Марселе».

Ранее Мальдера объяснил роль Каталано и вспомнил работу с Шевченко и Тассотти.

