Мальдера объяснил роль Каталано и вспомнил работу с Шевченко и Тассотти

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился мыслями о своём итальянском помощнике Паскуале Каталано.

– Корректно ли будет сказать, что Паскуале Каталано должен стать для Андреа Мальдеры тем, кем Андреа Мальдера был для Андрея Шевченко?

– Это было бы мечтой, если бы меня сравнивали с Андреем Шевченко, но я считаю, что каждый должен иметь собственную индивидуальность.

У меня была своя, и я не был вторым тренером в том штабе. Хочу напомнить, что вторым был Мауро Тассотти. И он был выдающимся ассистентом. Я проработал с Мауро 10 лет. Хочу напомнить, что Мауро пять раз выигрывал Лигу чемпионов как игрок и тренер. А я проработал с ним 10 лет в «Милане» и в сборной Украины. Он был помощником Аллегри. Я очень многому научился у Мауро как в человеческом плане, так и умению сохранять баланс. Поэтому не я был вторым тренером, и хочу на этом подчеркнуть, потому что это правда. Роль Мауро была фундаментальной.

И мне хочется, чтобы Паскуале для меня стал таким со своими качествами, человеческими и профессиональными. Поэтому, если я могу загадать желание, я бы хотел, чтобы наши отношения были такими же, как у меня с Мауро Тассотти или Андреем Шевченко. Несмотря на то, что мы годами не работаем вместе, между нами сохранилась крепкая дружба. Я надеюсь, что со своим нынешним штабом мы проработаем вместе, возможно, 10 лет, возможно меньше. И мы сохраним дружеские отношения, которые выходят далеко за рамки работы.

