  Комо не сможет сыграть матчи Лиги чемпионов дома. Их примет другой стадион
29 мая 2026, 20:34 | Обновлено 29 мая 2026, 20:49
Комо не сможет сыграть матчи Лиги чемпионов дома. Их примет другой стадион

Домашние матчи команды Фабрегаса будет принимать «Читта-дель-Триколора»

В УЕФА подтвердили, что «Комо» не сыграет домашние матчи Лиги чемпионов 2026/27 на своем стадионе «Джузеппе Синигальи».

Причиной этого решения стала неготовность арены к принятию матчей.

Вместо этого поединка команды Сеска Фабрегаса будет принимать стадион «Сассуоло» «Читта-дель-Триколори».

«Комо» завершил сезон чемпионата Италии на четвертом месте турнирной таблицы с 71 набранным очком, благодаря чему клуб впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Комо» не хочет переходить в «Реал».

а де італійський Циганик, який би кричав ... а чого федерація не будує стадіон для Комо? Цілий регіон без футболу залишили!!! Браво федерація
