Комо не сможет сыграть матчи Лиги чемпионов дома. Их примет другой стадион
Домашние матчи команды Фабрегаса будет принимать «Читта-дель-Триколора»
В УЕФА подтвердили, что «Комо» не сыграет домашние матчи Лиги чемпионов 2026/27 на своем стадионе «Джузеппе Синигальи».
Причиной этого решения стала неготовность арены к принятию матчей.
Вместо этого поединка команды Сеска Фабрегаса будет принимать стадион «Сассуоло» «Читта-дель-Триколори».
«Комо» завершил сезон чемпионата Италии на четвертом месте турнирной таблицы с 71 набранным очком, благодаря чему клуб впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Комо» не хочет переходить в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На игрока претендует «Боруссия» Дортмунд
Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии