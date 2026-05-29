Комо не сможет сыграть матчи Лиги чемпионов дома. Их примет другой стадион

В УЕФА подтвердили, что «Комо» не сыграет домашние матчи Лиги чемпионов 2026/27 на своем стадионе «Джузеппе Синигальи».

Причиной этого решения стала неготовность арены к принятию матчей.

Вместо этого поединка команды Сеска Фабрегаса будет принимать стадион «Сассуоло» «Читта-дель-Триколори».

«Комо» завершил сезон чемпионата Италии на четвертом месте турнирной таблицы с 71 набранным очком, благодаря чему клуб впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.

