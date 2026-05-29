29 мая 2026, 20:39 | Обновлено 29 мая 2026, 20:50
Хави отказался возглавить Милан ради другой команды

Испанец планирует возглавить сборную

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить «Милан».

Как сообщает известный журналист Маттео Моретто, приоритетом для испанского специалиста на данный момент является работа в национальной сборной. Отмечается, что Хави ждет окончания ЧМ-2026, чтобы получить предложение о работе от одной из команд. Какую именно сборную должен тренировать испанец, не раскрывается.

Ранее Хави тренировал катарский «Аль-Садд» с 2019 по 2021 год. После этого он три года работал в «Барселоне». С 2024 года тренер находится без работы.

Сообщить об ошибке

