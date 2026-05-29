Хави отказался возглавить Милан ради другой команды
Испанец планирует возглавить сборную
Бывший главный тренер «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить «Милан».
Как сообщает известный журналист Маттео Моретто, приоритетом для испанского специалиста на данный момент является работа в национальной сборной. Отмечается, что Хави ждет окончания ЧМ-2026, чтобы получить предложение о работе от одной из команд. Какую именно сборную должен тренировать испанец, не раскрывается.
Ранее Хави тренировал катарский «Аль-Садд» с 2019 по 2021 год. После этого он три года работал в «Барселоне». С 2024 года тренер находится без работы.
