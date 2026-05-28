КАФУ: «Позор, что они не вышли в Лигу чемпионов»

Легенда «Милана» Кафу встал на защиту нынешнего состава «россонери», несмотря на их разочаровывающий сезон в Серии А, заявив, что каждый игрок в команде способен выступать как за «Арсенал», так и за «Пари Сен-Жермен» в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Все! Потому что они хорошие игроки», – без колебаний ответил Кафу на вопрос о том, что смог бы сыграть на уровне финалистов главного еврокубка.

«Это позор, что они не вышли в Лигу чемпионов, но это не значит, что они плохие игроки, – добавил Кафу. – Иногда просто бывает неудачный сезон. Надеюсь, в следующем году всё будет лучше».

«Милан» провалил матч последнего тура с «Кальяри» и финишировал пятым, оставшись без Лиги чемпионов и всего руководства клуба.