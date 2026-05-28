Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАФУ: «Позор, что они не вышли в Лигу чемпионов»
Италия
28 мая 2026, 20:14 | Обновлено 28 мая 2026, 20:17
878
0

КАФУ: «Позор, что они не вышли в Лигу чемпионов»

Кафу встал на защиту нынешнего состава «Милана»

28 мая 2026, 20:14 | Обновлено 28 мая 2026, 20:17
878
0
КАФУ: «Позор, что они не вышли в Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кафу

Легенда «Милана» Кафу встал на защиту нынешнего состава «россонери», несмотря на их разочаровывающий сезон в Серии А, заявив, что каждый игрок в команде способен выступать как за «Арсенал», так и за «Пари Сен-Жермен» в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Все! Потому что они хорошие игроки», – без колебаний ответил Кафу на вопрос о том, что смог бы сыграть на уровне финалистов главного еврокубка.

«Это позор, что они не вышли в Лигу чемпионов, но это не значит, что они плохие игроки, – добавил Кафу. – Иногда просто бывает неудачный сезон. Надеюсь, в следующем году всё будет лучше».

«Милан» провалил матч последнего тура с «Кальяри» и финишировал пятым, оставшись без Лиги чемпионов и всего руководства клуба.

По теме:
Арсенал может стать 10-м клубом, который выиграет ЛЧ без поражений
Фабрицио Романо назвал нового тренера Наполи
Бывший тренер ПСЖ и Челси хочет работать в Милане
Милан Кафу Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 4
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико

Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела

Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Футбол | 28.05.2026, 18:43
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 2
Бокс
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем